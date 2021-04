صحفي اسرائيلي: رحلة جوية روسية من إسرائيل إلى اللاذقية هي الأولى منذ 1948

أفادت تقارير يوم الثلاثاء، إن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة "حميميم" الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى منذ قيام دولة إسرائيل 1948.

ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي إلى مطار قاعدة "حميميم" التي يتخذ منها الروس مقرا رئيسا لقواتها في سوريا.

وكانت الطائرة وصلت إلى إسرائيل قادمة من موسكو يوم الثلاثاء.

وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” العبرية آفي شارف، في تغريدة إن طائرة روسية أقلعت من تل أبيب إلى اللاذقية، مشيرا إلى أنه "توجد رحلة أخرى مباشرة من تل أبيب إلى اللاذقية بعد ثلاثة أيام من اليوم“.

وكان موقع “ذا وور زون” (The war zone)، المختص في التحليلات العسكرية، رصد، في شباط/فبراير الفائت أعمال توسيع لمدرجي الطيران الرئيسين في قاعدة حميميم، الأمر الذي سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة.

After small diplo diversion, an actual DIRECT flight from Israel to Syria, Russian AF vip jet now landing Latakia from Tel Aviv

ra-65992



may happen again on Friday.

