  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحفي اسرائيلي: رحلة جوية روسية من إسرائيل إلى اللاذقية هي الأولى منذ 1948

الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي: رحلة جوية روسية من إسرائيل إلى اللاذقية هي الأولى منذ 1948



القدس المحتلة /سما/

أفادت تقارير يوم الثلاثاء، إن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة "حميميم" الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى منذ قيام دولة إسرائيل 1948.

ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي إلى مطار قاعدة "حميميم" التي يتخذ منها الروس مقرا رئيسا لقواتها في سوريا.

وكانت الطائرة وصلت إلى إسرائيل قادمة من موسكو يوم الثلاثاء.

وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” العبرية آفي شارف، في تغريدة إن طائرة روسية أقلعت من تل أبيب إلى اللاذقية، مشيرا إلى أنه "توجد رحلة أخرى مباشرة من تل أبيب إلى اللاذقية بعد ثلاثة أيام من اليوم“.

وكان موقع “ذا وور زون” (The war zone)، المختص في التحليلات العسكرية، رصد، في شباط/فبراير الفائت أعمال توسيع لمدرجي الطيران الرئيسين في قاعدة حميميم، الأمر الذي سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة.

#اسرائيل #روسيا #سوريا #سلاح الجو الروسي

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان مكتوب 2021 أدعية 15 رمضان

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

الأخبار الرئيسية

وجه رسالة للرئيس.. قيادي بحماس عن تأجيل الانتخابات: أكثر القرارات خطورة ويفتح الأبواب نحو المجهول

حماس تعقب على تصريحات الأحمد بشأن الانتخابات: تضليل واضح وتحريف مرفوض

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الرئيس ونتنياهو

الرئاسة الفلسطينية تحمل "إسرائيل" مسؤولية تعطيل الانتخابات: لن نسمح بعودة "صفقة القرن"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية