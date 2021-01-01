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الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

الثلاثاء 27 أبريل 2021 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس



رام الله/سما/

في ملفّ الانتخابات، علمت «الأخبار»، من مصادر «فتحاوية»، أن الرئيس محمود عباس، اتخذ قراراً بإلغاء الانتخابات بذريعة رفض الاحتلال إجراءها في القدس، وأنه أبلغ الاتحاد الأوروبي والأردنيين والمصريين بهذه الخطوة التي سيجري إعلانها الخميس المقبل عقب اجتماع «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير».

لكن الأوروبيين نصحوه بإمهالهم حتى الخميس ليضغطوا على الاحتلال قبل أخذ موقف نهائي. في المقابل، ترفض «حماس» تأجيل الانتخابات، وتتّهم عباس بأن توجُّهه إلى إلغاء الانتخابات ليس بسبب القدس، بل جرّاء الوضع الداخلي في «فتح» التي تدخل الانتخابات بثلاث قوائم، وبسبب تحذيرات الاحتلال له من فوز «حماس» وعودة المقاومة إلى الضفة. كذلك، أعلنت «الجبهة الشعبية» رفضها تأجيل الانتخابات، داعية إلى «الاستمرار فيها وفرضها بنفس الطريقة والمنطق الذي فرضه الشباب في القدس».

#الرئيس عباس #الاحتلال #القدس المحتلة #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية

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