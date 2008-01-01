  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ

الثلاثاء 27 أبريل 2021 03:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ



القدس المحتلة/سما/

 كشفت مصادر حمساوية "للأخبار" أن الحركة تلقّت اتصالات من المصريين والمبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لبحث الوضع في القدس وغزة. وطبقاً لهذه الاتصالات، نُقل عن الاحتلال أنه لا ينوي التصعيد في المدينة المحتلّة، وأنه سيمنع أيّ تحرّكات تستفزّ المسلمين، وهو ما ترى المقاومة أنه غير كافٍ جرّاء التعنّت الإسرائيلي تجاه عقد الانتخابات الفلسطينية هناك.


وعن تهديدات الاحتلال بحملة جوّية، نقلت «حماس» عبر الوسطاء رسالة فحواها أنها مستعدة للتصعيد، وأن «أيّ حماقة ستواجَه بقوة وبخاصة عمليات الاغتيال أو استهداف البنية التحتية المدنية»، مضيفة إن «مثل هذا الأمر سيجلب ردّاً كبيراً وغير متوقع». في المقابل، قال موقع «والّا» العبري إن تل أبيب «نقلت رسالة تحذير بأنها ستردّ بقوة في حال إطلاق الصواريخ مجدّداً... ورسالة أخرى إلى السلطة بشأن التوتر في القدس وملفّ الانتخابات، وذلك عبر وينسلاند الذي تَوجّه إلى القاهرة ثمّ إلى عمان» يوم أمس.

وبالتزامن، تتعالى الأصوات الإسرائيلية بوصف الحكومة الحالية بالعجز أمام المقاومة الفلسطينية، إذ قال المنسّق السابق لعمليات الحكومة الإسرائيلية، الجنرال إيتان دانغوت، إن «حماس تجاوزت الخطوط الحمر»، مطالباً بأن يكون الردّ من الآن فصاعداً «مختلفاً تماماً. أمّا زعيم حزب «أمل جديد»، جدعون ساعر، فرأى أن «الردع ضدّ حماس آخذ في التآكل، ويمكن إعادة بنائه بالأفعال فقط... شهدنا بعد عملية الرصاص المصبوب 2008 عاماً من الهدوء، وكذلك بعد الجرف الصامد 2014. لذا فإن قبول إطلاق الصواريخ دون الردّ عليه فوراً بردّ قاسٍ للغاية، يقوّض الردع».

#المقاومة الفلسطينية #اسرائيل #القدس المحتلة #فلسطين #الانتخابات التشريعية #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

غزة: وفاة الدكتورة سميرة حلس متأثرة باصابتها بفيروس كورونا فجر اليوم

مسؤول مصري رفيع: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

التايمز : صراع ملكتين وجناحين بالعائلة الحاكمة في الأردن

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

"حماس" توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر المبعوث الأممي

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس

الشيخ

المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

فلسطين

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية