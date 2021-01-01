شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 15 كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

نستمر في عرض مسلسل موسى الحلقة 15 كاملة مع النجم محمد رمضان مع أحداث جديدة للمسلسل الذي يشارك فيه النجمة المصرية سمية الخشاب ونخبة فنانين، نثبها لكم مباشرة على منصة شاهد ام بي سي وموقع يوتيوب.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل موسى ، قيام حلاوتهم بفضح شقيقها سيد رجب المعلم وهبة، حيث أخبرت موسى أن شقيقها يعمل في مجال التهريب، وأنها لا تريد موسى السفر إلى غزة للعمل مع شقيقها في ذلك المجال.

تتودد حلاوتهم لموسى، حيث أخبرته أنها تزوجت في سن صغير من رجل يكبر عنها فى السن وورثت منه المنزل والمحل، وألمحت له أنها معجبة به، وقال لها موسى أن طريق محفوف بالمخاطر جراء مقاومته الاحتلال.

كما يخبر موسى حلاوتهم بأن البعض يعتقد أنه مات وأن هناك من يبحثون عنه لقتله، إلا أنها متمسكة به، كما شهدت الحلقة قيام شفيقة بضرب الباشا وذلك بعدما حاول مسك يدها، وذلك بعدما صفعته من قبل عندما حاول التقرب منها.

مسلسل موسى الحلقة 15: اضغط هنا

مسلسل موسى يستكمل فيها محمد رمضان رحلة البحث عن نوفل "منذر ريحانة" وشفيقة "هبة مجدي" شقيقته، فبعد أن عرف عنوان نوفل لم يجده في منزله، وهو لن يتركه لأنه مقنع أنه من قام بتهريب شفيقة بعيدا عن العائلة.

ويقوم سيد رجب يعرض على محمد رمضان السفر إلى غزة، كما بدأت حلاوتهم وتقوم بالدور سمية الخشاب تقوم بالاهتمام الزائد بموسى، وأعطته مكانا ليعيش فيه، وهو ما يعني ان هذا الاهتمام سيزداد في الأيام القادم.

مسلسل موسى الحلقة 15 كاملة تتطور العلاقة فيها بين محمد رمضان بدور موسى وسمية الخشاب بدور حلاوتهم وإعجابها به يزداد كل يوم، والبطل يستمر في رحلة البحث عن نوفل وعن شفيقة كما طريق الانتقام.