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حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال

الإثنين 26 أبريل 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال



غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الإثنين، رفض حركته أي تأجيل للانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/ آيار المقبل.

وقال القانوع في تصريحات صحفية، إن حركته ترفض أي تفكير لتأجيل الانتخابات ولن تكون جزءاً من قرار التأجيل، داعياً إلى الالتزام بمسار العملية الانتخابية وما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وأردف: "لا يوجد ما يبرر تأجيل الانتخابات، ومستعدون وشعبنا وأهلنا في القدس لخوض معركة جديدة مع الاحتلال لفرض إرادة شعبنا وتثبيت حقه في المشاركة في الانتخابات".

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن حركته تكون جزءاً من قرار التأجيل وجاهزة للتفكير والاتفاق على إجراءات لفرض الانتخابات.

#حركة حماس #الانتخابات الفلسطينية #عبد اللطيف القانوع #تأجيل الانتخابات #الفصائل الفلسطينية #حوارات القاهرة

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