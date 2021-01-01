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شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 14 كاملة بطولة حمادة هلال

الإثنين 26 أبريل 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 14 كاملة بطولة حمادة هلال



القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل المداح الحلقة 14 كاملة بطولة حمادة هلال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2021 نستعرضها لكم متابعينا في كل مكان فور عرضها عبر القناة الناقلة النهار المصرية مع نخبة من نجوم الفن والدراما.

مسلسل المداح الحلقة السباقة شهدت تذكر صابر الذي يقوم بدوره حمادة هلال ما حدث معه وهو صغير السن حينما كان في بيت الذهب، بالإضافة لتهيؤات تأتي له أن هناك رجلًا متوفى ويصاب بالخوف الشديد بسبب تلك التهيؤات.

وشهدت أيضًا عودة صابر لمنزله ويسأل والده الشيخ سلام ويقوم بدوره أحمد بدير عما حدث له في بيت الذهب وكيف توفي الرجل الذي يظهر له دائمًا في خياله فيطلب منه والده سلام نسيان هذا الأمر تمامًا ومسامحته على ما فعله.

وفي زيارة مفاجئة، يذهب سمير أبو المجد ويجسد شخصيته محسن منصور، إلى صابر في منزله بالقرية، ليطلب منه أن يعود للعمل معه مجددًا، طالبًا منه أن يُحضر له المزيد من قطع الذهب التي سبق أن ذهب بها صابر في وقت سابق.

هل تشهد الحلقة القادمة من المسلسل مسامحة صابر لوالده الشيخ سلام، وهل سيعود للعمل مع سمير أبو المجد مجددًا بعد زيارته له، وهل ستعود العلاقة مع عائلته والده ووالدته وشقيقه الذين يعيشون مع بعضهم في منزل واحد.

المسلسل المصري المداح بطولة حمادة هلال يحقق نجاحا لافتا، بطول نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، محمد عز ومحسن منصور، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح الحلقة 14 كاملة أحداث جديدة مثيرة مع نجوم الفن والدراما المصرية الفنان حمادة هلال أحمد بدير نسرين طافش وغيرهم، تجدونها يوميا على موقع سما عقب عرضها مباشرة على القناة الناقلة النهار.

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