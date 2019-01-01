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بعد التسريبات الأخيرة.. كيف تتأكد من أمان حسابك في فيسبوك ؟

الإثنين 26 أبريل 2021 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التسريبات الأخيرة.. كيف تتأكد من أمان حسابك في فيسبوك ؟



وكالات / سما /

سُربت في وقت سابق من الشهر الجاري، بيانات لأكثر من 533 مليون حساب في تطبيق التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، حيث شملت البيانات الحساسة المنشورة تفاصيل شخصية للغاية للمستخدمين، مثل: الأسماء الكاملة ومعرفات المستخدمين وأرقام الهواتف وحتى عناوين البريد الإلكتروني.


و كانت قاعدة البيانات هذه، متاحة منذ شهر يناير الماضي، عندما قام المخترق بتطوير روبوت في تطبيق (تيليجرام) يتيح لمن يرغب بالاستعلام على البيانات المسربة مقابل رسوم رمزية، وهذه البيانات كانت متوفرة أيضًا في منتدي للاختراق يمكن الحصول عليه من خلال شراء أرصدة في المنتدى لتنزيلها، وفق (العربية نت).

ولكن فجأة، قام الشخص الذي تحصل على هذه البيانات بنشرها مجانًا عبر الإنترنت مما يجعلها متاحة على نطاق واسع يمكن لأي شخص الوصول إليه، ومع أن (فيس بوك) قد ذكرت أن هذه البيانات قديمة وتم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019، وقد أصلحتها في شهر أغسطس من العام نفسه.

إلا أن الخطورة هو أن هذه البيانات قد تكون لا تزال صالحة للاستخدام من خلال استغلال المعلومات الشخصية المتوفرة لتنفيذ هجمات التصيد أو انتحال الشخصية أو خداع المستخدمين للحصول على بيانات تسجيل دخولهم في مواقع الويب الأخرى.

و نجد أن معظم السجلات التي سُربت تحتوي على أرقام هواتف مرفقة بها والتي قد تُستغل بأكثر من طريقة لخداع المستخدمين، بالإضافة إلى أن معرفة عناوين البريد الإلكتروني أيضا قد تُشجع القراصنة على تنفيذ هجمات الفدية أو رسائل التصيد أو حتى الرسائل الإعلانية.

و للتحقق مما إذا كان حسابك في (فيس بوك) قد اخترق أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى هذا الموقع في متصفح الويب في الهاتف أو الحاسوب.

• أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في المربع الموجود في المنتصف، ثم اضغط على زر الإدخال Enter في لوحة المفاتيح.

• إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني الذي سجلت به في (فيس بوك) من ضمن العناوين المسربة، فستتلقى تحذيرًا لتغيير كلمة المرور وتفعيل المصادقة الثانية.

• يمكنك أيضًا التمرير للأسفل لرؤية جميع الخروقات التي ربما تضمنت بيانات تسجيل الدخول المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته.

ملاحظة مهمة:
من الأفضل تغيير كلمة المرور لحسابك في (فيس بوك) مباشرة كخطوة أولى، وتأكد من اختيار كلمة مرور قوية وفريدة تحتوي على عدة أرقام وحروف ورموز، وإذا كنت لا تستطيع تذكر كلمة المرور هذه فيمكنك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور من أجل ذلك.

#فيسبوك #أمان #الحساب #المستخدمين

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