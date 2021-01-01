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إسرائيل تهدد حماس: إذا لم يتوقف اطلاق الصواريخ من غزة سنرد بقوة الليلة

الإثنين 26 أبريل 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدد حماس: إذا لم يتوقف اطلاق الصواريخ من غزة سنرد بقوة الليلة



القدس المحتلة / سما /

وجهت إسرائيل، اليوم الاثنين، رسالة تهديد إلى حماس، مفادها أنه إذا "استمر إطلاق الصواريخ فسترد الليلة بهجوم واسع النطاق على قطاع غزة"، بحسب ما زعم موقع "والا" العبري.
 
ونقل "والا" عن مصادر "أن إسرائيل بعثت برسالة تهديد إلى حماس وكذلك إلى قيادة السلطة الفلسطينية برام الله من خلال المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند".
 
وقال دبلوماسيون غربيون إن "المبعوث الأممي وينسلاند التقى مع مسؤولين إسرائيليين وبحثوا معهم سبل منع التصعيد في غزة".
 
ومن المتوقع أن يتوجه وينسلاند إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية بشأن الوضع في غزة ومن هناك سيغادر إلى عمان لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين بشأن التوترات في القدس.
 
كما أشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي يجري اتصالات هاتفية مع كبار مسؤولي حماس في غزة ومستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
 
وأخبر مسؤولون إسرائيليون مبعوث الأمم المتحدة أن إغلاق منطقة الصيد في غزة صباح اليوم كان آخر محاولة إسرائيلية للرد بوسائل غير عسكرية على إطلاق الصواريخ، لكن الرد التالي سيكون عسكريًا بالفعل وستكون العواقب وخيمة، وفقًا للمصادر.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء السياسي المصغر "الكابنيت" اليوم الاثنين عند الساعة الثالثة عصرًا، لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة والقدس.

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