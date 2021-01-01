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حماس لمصر: منع الانتخابات التشريعية من إسرائيل سيؤدي إلى تفجر الأوضاع

الإثنين 26 أبريل 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس لمصر: منع الانتخابات التشريعية من إسرائيل سيؤدي إلى تفجر الأوضاع



غزة/سما/

علمت «الأخبار»، من مصادر في «حماس»، أن اتصالات عدة جرت خلال اليومين الماضيين مع المصريين والأمم المتحدة لاحتواء الموقف، لكن الحركة «ترفض أيّ هدوء طالما يواصل الاحتلال سياساته في القدس، وهي تريد منع المستوطنين من اقتحام الأقصى ووقف مخططات تهويد المدينة، وانتزاع موقف واضح من الاحتلال بالسماح بإجراء الانتخابات» هناك.

وحذرت «حماس»، في رسالتها إلى المصريين، من أن «استمرار الاحتلال على موقفه تجاه المدينة المقدسة ومنع إجراء الانتخابات فيها سيؤديان إلى تفجّر الأوضاع في مختلف المناطق وخاصة القدس والضفة وغزة... حتى إن أدى ذلك إلى تدهور الموقف في غزة وتطوّرت الأمور إلى مواجهة كبيرة».

#حماس #مصر #اسرائيل #الانتخابات التشريعية #فلسطين

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