شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 14 كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

يعرض مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 14 كاملة في رمضان 2021 طيلة أيام الشهر الفصيل نعرضها لكم مباشرة ويوميا عبر موقع سما فور عرضها على القنوات الناقلة بث مباشر وشاهد vip وأحداث مستجدة ومترابطة.

مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحلقة 14 الرابعة عشر بطولة على كريم وزهير رمضان ونجاح سفكوني وقاسم ملحو، حيث يناقش العمل قضايا معروفة في البيئة الشامية بعد تغيير معظم أبطال الأجزاء السابقة.

ورغم كل الانتقادات يستمر مسلسل باب الحارة الجزء 11 بحصد المشاهدات بين الجمهور العربي الذي يحب التعرف على البيئة الشامية، إذ تشغل الكوميديا حيزاً كبيراً من مشاهد هذا الجزء لا سيما بعد عودة أبو جودت.

ويشارك في المسلسل السوري أبطال أجزاء سابقة مثل رامز عطا الله وعلي كريم وسحر فوزي وزهير رمضان وآخرين، إلى جانب تيسير إدريس ورضوان عقيلي ونجاح سفكوني، ونخبة من الفنانين العرب والسوريين.

وضمن أحداث المسلسل التاريخي يقرر أبو عزام قتل شكري بناء على وشاية من أبو الغضب فيمنعه أهل الحارة من قتله، ويقرر أبو جودت رئيس المخفر التحقيق مع خيزران المودعة في المستشفى وأحداث جديدة.

وتتطور الأحداث حلقة بعد حلقة في رمضان 2021، في إطار تشويقي مثير بعد أن يكتشف أبو عزام قاتل ابنه، وتقع سلسلة من الجرائم الجديدة في الحارة مما يشعر سكان الحارة بعدم اﻷمان، فمن يدبر هذه الحوادث.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 14 كاملة تجدونها يوميا عبر موقعنا حيث نضعها بين أيديكم بث مباشر فور عرضها على القنوات الناقلة ويستمر عرض المسلسل طيلة شهر رمضان المبارك 2021 وغيره من الأعمال.