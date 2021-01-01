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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 14 كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب محمد هاني

الإثنين 26 أبريل 2021 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 14 كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب محمد هاني



الرياض / سما

مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 14 مع رامز جلال 2021 كاملة بدون إعلانات مقلب محمد هاني نبثها إليكم متابعي موقع سما عقب عرضها مباشرة على القناة الناقلة ام بي سي مصر ومنصة شاهد التابعة لها.

في الحلقة السابقة من برنامج رامز عقله طار ، حلت الفنانة المصرية ريم مصطفي ضيفة بهذه المقلب، والتي وصفها رامز بانها شديدة الجمال والأنوثة وهو بالفعل ما أظهرته طوال وقت المقلب منذ دخولها مدينة الألعاب.

ولم يخرج من الفنانة ريم مصطفى أي لفظ خارج أو إهانة لاحد، بل حاولت الحفاظ على شكلها العام طوال الوقت منذ أن دخلت مدينة الألعاب وبدء لعب بعض الألعاب، وحتى دخول الكابينة ودفعها للقفز إلى حمام المياه.

وخلال استضافة رامز جلال للفنانة الشابة ظل يعاكس ريم مصطفي في تعليقاته عليها قبل مقابلتها، وعندما ركبوا الكبسولة ظهر على ريم الرعب والخوف الشديد وكانت رافضة بشدة للنزول من الكبسولة لحمام السباحة.

وتتشابك ريم مع إحدى المتواجدات، داعيه إياها إلى التحدث مع أحد من المسؤولين عن اللعبة، ويحاول المتواجدون رمى ريم من اللعبة إلا أنه في البداية ترفض، وفى النهاية تلقى بنفسها بعد إجبارها على ذلك.

وبمجرد رؤية رامز بعد صعودهم من حمام السباحة كانت غاضبة ولكنها سرعان ما تمالكت أعصابها وبإطلاق زغروطة، ثم غنت أغنية البرنامج التي يقولها كل ضيف قبل نهاية الحلقة، ثم قام جلال بإلقائها بحمام السباحة.

رامز عقله طار الحلقة 14 يعرض مع إطلاق مدفع الإفطار يوميا في شهر رمضان المبارك 2021 نعرض حلقة اليوم مباشرة عقب بثها على القناة الناقلة ام بي سي مصر المستحوذة على عدد كبير من برامج وأعمال الشهر.

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مقلب محمد هاني

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