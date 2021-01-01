العراق .. رابط استمارة العاطلين عن العمل 2021 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بغداد / سما

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الليلة، رسميا عن استعدادها لاطلاق استمارة التقديم على راتب الحماية الاجتماعية، وذلك بناء على العديد من القواعد والشروط.

وقال الوزير عادل الركابي خلال اجتماع لهيئة الحماية الاجتماعية بحضور رئيس الهيئة هدى سجاد القول أن الوزارة أكملت التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الالكترونية، مبينا أنها في طور استكمال الاستعدادات الأخرى الخاصة بالبحث الاجتماعي والدعم اللوجستي لعملية الشمول.

ولفت الى أن العمل سيفتح باب الشمول براتب الحماية على ضوء التخصيصات المرصودة للهيئة في موازنة العام الجاري، وكذلك احتساب مبلغ الارتفاع بسقف الاعانة الاجتماعية للمستفيدين كافة.

وأضاف: سنخاطب وزارة المالية بكتاب رسمي لتمويل صندوق الحماية بالمبالغ اللازمة مع الزيادة بسقف الاعانة ولكل اشهر السنة ،وفقا للتخصيص المصادق عليه واستجابة المالية للطلب.

رابط استمارة العاطلين عن العمل 2021: اضغط هنا أو هنا

وتابع: الوزارة وضعت الية واضحة ودقيقة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية لتلافي الاخطاء الماضية التي حصلت اثناء التقديم للشمول في عام 2016.

ونوه الى أن حسم ملف نحو 43 الف اسرة ممن تقدمت للشمول في 2016 وتم شمولها براتب الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة الاستعدادات وامكانية توفير الدعم اللوجستي للباحثين الاجتماعيين لتسهيل مهمة بحث الاسر المتقدمة للشمـــــول وادخال بياناتها الكترونيا ومقاطعتها قبل ارسالها الى وزارة التخطيط لفرز المستحقين منهم.

وأعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية وذلك في إطار موازنة عام 2021 حيث تضم المطلقة والأرملة والعاجزة وزوجة المحكوم والمهجورة وزوجة النزيل.