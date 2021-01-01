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صور: الشبان المقدسيون يزيلون الحواجز الحديدة في باب العامود

الأحد 25 أبريل 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الشبان المقدسيون يزيلون الحواجز الحديدة في باب العامود



القدس المحتلة /سما/

تمكن الشبان المقدسيون، الليلة، من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها شرطة الاحتلال في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، والتي تسببت باندلاع المواجهات على مدار الأيام الماضية.

وأدت المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى اعتقال نحو 100 مقدسي، وإصابة 750 آخرين باعتداءات الاحتلال.

وأدى مساء اليوم، آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وعند الانتهاء منها تجمهروا عند باب العامود، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية.

وتمكن الشبان المقدسيون بفرض السيادة الوطنية واجبار الاحتلال على إزلة حواجزه التي فشل بفرضها مرة أخرى، ليضاف هذا النجاح إلى نجاحات أخرى في معركة البوابات وباب الرحمة.

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#الشبان المقدسيون #باب العامود #مدينة القدس

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