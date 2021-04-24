حقيقة وفاة فيفي عبده بسبب خطأ طبي في شهر رمضان 2021

القاهرة / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الليلة بعدما تداول نشطاء خبر وفاة الفنانة فيفي عبده الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة بعد معاناة مع المرض في إحدى المستشفيات المصرية.

وتصدرت الأنباء حول وفاة فيفي عبدة المنصات الاجتماعية في مصر ودول الخليج والبلدان العربية، إذ غابت الفنانة المصرية عن الظهور منذ عدة أيام بسبب رقودها في المستشفى للعلاج.

وتابعت وكالة سما المنصات الرسمية للفنانة فيفي عبده، إذ تبين عدم وجود أي تأكيد حول وفاتها، لكنها نشرت قبل نحو أربع وعشرين ساعة مقطع فيديو قصير على حسابها بموقع تويتر.

ولم تظهر فيفي عبدو في الفيديو بشخصها لكن الأجواء كانت احتفالية ربما بمناسبة تعافيها وخروجها من المستشفى وفق ما أفاد متابعوها في التعليقات الذين يحرصون على الاطمئنان عليه.

وفاة فيفي عبدو:

وتحدثت فيفي عبده في المقطع القصير حول احتفالها بعيد ميلادها، إذ يوجد على قطعة الكيك مجموعة من الصور الشخصية لها مع رقم 5 في إشارة إلى الكلمة المعتادة التي تقولها دائما.

وشكرت فيفي عبده أحفادها ومحبيها الذين فضلوا الاحتفال بها في يوم ميلادها، إذ لم تكن تتوقع أن تعود بصحة وعافية من أجل البقاء وسط أسرتها عقب الحالة الصحية الصعبة التي مرت بها.

الجدير بالذكر أن نبأ وفاة فيفي عبده من أكثر الأخبار التي تتصدرت مواقع التواصل، حيث كانت قد دخلت المستشفى قبل عدة أشهر وخضعت لعملية جراحية لكنها عادت بشكل أفضل من السابق.