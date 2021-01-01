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شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 13 كاملة بطولة حمادة هلال

الأحد 25 أبريل 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 13 كاملة بطولة حمادة هلال



القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل المداح الحلقة 13 كاملة بطولة الفنان حمادة هلال وهو المسلسل المصري الذي يحقق نجاحا على غير المتوقع منه، حيث نبث لكم متابعينا جميع حلقاته يوميا فور عرضها على القنوات الناقلة بث مباشر.

في الحلقة السابقة من مسلسل المداح صابر يلوم والده لأنه استخدمه في الماضي في جلسات الدجل والشعوذة وأنه فضل باقي أبنائه عليه، ووالده يرد عليه بأنه كان مضطرا لذلك، وأنه حاول استخدام حسن لكن الأمر لم ينجح.

سلام يقول لصابر بأنه نادم على ما فعل ويطلب مسامحته، ولكن صابر يسأله عما حدث في بيت الدهب، وكيف مات الرجل ومن قام بقتله ولكن الأب لم يرد عليه، ويطلب من صابر أن ينسى ما حدث نهائيا.

رحاب تشعر بحزن كبير بعد أن صدمها صابر بطلبه منها أن تبتعد عنه، وحسن يحاول التقرب من منال لكنها تنهره وتسأله عن صابر، وصابر مضطرا يخرج قطعة من الدهب لتاجر السلاح هاني بوساطة من سمير أبو المجد.

سمير أبو المجد يطلب من صابر أن يخرج باقي قطع الذهب، كما يطلب سمير من صابر أن يقابل جابر المحامي على وجه السرعة، وهاني يطلب من سمير أن يعامل المداح باحترام لأنه ليس شخص عادي.

ويتصدر مسلسل المداح للفنان حمادة هلال محرك البحث الشهير جوجل منذ بداية عرضه على شبكة قنوات النهار في ليالي رمضان، لذا بدأ المتابعون في البحث عن موعد عرض مسلسل المداح الحلقة الجديدة.

مسلسل المداح الحلقة 13 كاملة تتابعونها وتشاهدونها يوميا عبر موقع سما، وأحداث جديدة مع المسلسل المصري بطولة حمادة هلال الذي يحقق نسب مشاهدات مرتفعة جدا لم يكن يتوقعها أحد حتى البطل والمشاركين.

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