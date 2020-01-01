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غزة : تثبيت حكم الإعدام بحق "شادي الصوفي" قاتل الأسير المحرر جبر القيق

الأحد 25 أبريل 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : تثبيت حكم الإعدام بحق "شادي الصوفي" قاتل الأسير المحرر جبر القيق



غزة / سما /

ثبتت المحكمة العسكرية في قطاع غزة حكم الإعدام بحق الشاب شادي الصوفي من سكان رفح جنوب قطاع غزة، والذي أدين بقتل الأسير المحرر جبر القيق في تموز 2020.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت منذ أشهر حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق الصوفي (38 عامًا)، فيما أصدت أحكامًا مختلفة بحق آخرين ساعدوا في الجريمة أو ساعدوا الصوفي بالتخفي.

وقضت المحكمة حينها بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا على المدانين الثاني والثالث والرابع، بتهمة التحريض على القتل والقتل بالاشتراك، وهم: ف، ص (36 عامًا)، ح، ص (28 عامًا)، وص، ص (30 عامًا).

وحكمت على المدان الخامس وهو (ع، ص) 27 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، سندًا لنص مادة الاتهام، وعلى المدان السادس وهو (أ، ص) (33 عامًا) بالحبس لمدة 3 سنوات، سندًا لنص مادة الاتهام.

#جبر القيق #شادي الصوفي #غزة #اعدام

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