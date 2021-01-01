  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هل انتحر؟ .. تفاصيل "سقوط" الفنان متعب الصقار من الطابق الثاني ووفاته

الأحد 25 أبريل 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل انتحر؟ .. تفاصيل "سقوط" الفنان متعب الصقار من الطابق الثاني ووفاته



وكالات

أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، أن شقيق الفنان متعب الصقار أبلغه أن سبب وفاته هو سقوطه من نافذة الطابق الثاني في المستشفى.

وقال الخطيب لوكالة "عمون" الأردنية، نقلا عن لسان إبراهيم الصقار شقيق الراحل، إن الفنان متعب سقط من نافذة الغرفة في لحظة من فقدان التوازن إثر العلاجات التي كان يتناولها وقرب السرير من النافذة.

وأضاف إبراهيم، أن السرير كان مرتفعا على مستوى النافذة وقريبا منه، وربما كان يحاول متعب استنشاق الهواء فسقط منه.

وقال نقيب الفنانين إنه يستبعد رواية انتحار الصقار بإلقاء نفسه من النافذة.

وأضاف أن "متعب شخص محب للحياة وليس لديه سبب لفعل ذلك، فهو كان يتلقى العلاج بنفسية جيدة"، مؤكدا تواصله معه بشكل مستمر وكذلك مع أشقائه الذين كانوا يؤكدون تقبله للعلاج بروح معنوية عالية.

وكذلك كان يمضي الصقار وقتا جيدا مع أصدقائه قبيل وفاته بساعات، وهو ما أكده الفنان حسين السلمان لـ "عمون" حيث كان آخر من قام بزيارته وغادر عند الساعة الواحدة والنصف ليلا.

وأوضح الخطيب أن تحقيقات الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة، وستكشف الحقيقة في النهاية.

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية أمس السبت، بأن الفنان الأردني متعب الصقار، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.

المصدر: "عمون"

#متعب الصقار #وفاة متعب الصقار #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة متعب المطيري وزوجته

حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

"وفد أمني مصري" إلى قطاع غزة قريباً لاحتواء التصعيد الجديد

سبب وفاة الفنان متعب الصقار وآخر لقاء تلفزيوني معه (شاهد)

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 كاملة مصطفى شعبان

صحيفة عبرية: القدس أشعلت شرارة "أسوأ جولة تصعيد"

أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف

لهذا السبب .. المستوى السياسي بإسرائيل يرفض توصية الجيش بشن عملية عسكرية ضد حماس بغزة

كوخافي يلغي زيارته لواشنطن تحسبا من تطورات دراماتيكية : إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

الجيش الإسرائيلي : التوتر الامني سيستمر خلال شهر رمضان وربما يمتد الى العالم العربي

يدعون الى الاشتباك ولا يشاركون فيه..الأحمد: اجتماع للقيادة لبحث مصير الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية