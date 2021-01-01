شاهد.. وطن ع وتر 2021 الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة

عمان / سما

نبث لكم متابعينا في كل مكان برنامج مسلسل وطن ع وتر 2021 الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة مع الفنان عماد فراجين ومقاطع كوميدية جديدة مع نجوم الكوميديا من الفنانين الأردنيين والفلسطينيين على قناة رؤيا الأردنية.

الحلقة السابقة من برنامج وطن ع وتر بعنوان اتيكيت تناول فيها الفنان عماد فراجين أمور تحدث بين الجيران في البنايات السكنية والطلب من بعضهم البعض حاجيات البيت اليومية مثل الملح والطعام والشراب وغيرها.

في بداية الحلقة يكون فراجين يسكن في بناية يقابله جاره يوميا ويدق على باب شقته ليطلب منه الملح، يمل من كثرة الطلب منه، كما تتذمر زوجته من كثرة طلب جارتها من الملابس الخاصة بها حتى لم يتبق لها أي شيء.

يقرر عماد فراجين الرحيل من شقته في البناية القديمة إلى شقة جديدة في منطقة أخرى يعتقد أنها أكثر رقيا، وعند ذهابه في أول يوم يقابل جاره المقابل لشقته، ويظهر عليه الرقي والإتيكيت هو وزوجته وابنته الصغيرة.

بعد ذلك يقوم جاره الذي يطلق عليه اسم اتيكيت ومحمد منير؛ بدعوته وزوجته لتناول وجبة الغذاء في اليوم التالي في شقته، ولكن يتصل عليه في اليوم التالي وقبل موعد الغذاء ويطلب منه أن يذهب للمطعم ويحضر الطعام.

يجبر أبو الفراجين على دفع ثمن الوجبة "خاروف محشي" ويأتي لتناوله مع جيرانه الجدد، ولكن لا يقوم جاره الاتيكيت بدفع ثمن الطعام له، كما يطلب من زوجته جلب باقي احتياجات الغذاء من منزلهم لأنه تأخر في عمله.

في برنامج وطن ع وتر 2021 يقرر عماد فراجين الهجرة إلى كندا هربا من السكان المحليين، ولكن جاره الجديد هناك يقوم بعمل خطة ويحتال عليه تماما ويجعله يوقع على عقد بيه شقته دون أن علمه ويهرب لبلده مجددا.