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رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر

السبت 24 أبريل 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي بث مباشر التي تجري اليوم السبت في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

مباراة الشرطة وأهلي جدة مباشر تبث على تطبيق (GSA live) بصوت المعلق مشاري القرني ضمن شبكة قنوات الرياضية السعودية المفتوحة على النايل سات لكل المتابعين العرب والأجانب.

ويسعى الأهلي إلى تأكيده أفضليته وهيمنته حيث تفوق قبل أيام قليلة على نظيره الشرطة العراقية بثلاثة أهداف دون مقابل في موقعة شهدت تألق اللاعبين المحترفين على رأسهم السومة.

ويملك الشرطة بطل الدوري العراقي العديد من النجوم واللاعبين القادرين على قلب الطاولة واحراج الفريق الأهلاوي خامس ترتيب الدوري المحلي في المملكة السعودية.

رابط مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي مباشر: اضغط هنا

وتجري مباراة الشرطة ضد أهلي جدة بالتزامن مع مواجهات من العيار الثقيل في البطولة الآسيوية الثمينة لجميع الأندية، منها يوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مع ناغويا غرامبوس الياباني.

كما يحل فريق راتشابوري التايلندي ضيفا على منافسه جوهر دارول تاكزيم الماليزيا، وكذلك يلعب جوانجزو إيفرجراند الصيني مع كاواساكي فرونتال الياباني على ملعب الفريق الأول الخاص.

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