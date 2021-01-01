شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 كاملة مصطفى شعبان

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مشاهدة رابط مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 كاملة مع الفنان مصطفى شعبان عمرو سعد اليوم فور عرضها مباشرة بعد الافطار عبر القنوات الناقلة وأحداث جديدة عقب وفاة ابنة شقيقة سفينة فجأة وينهمر باكيا.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الماضية شهدت وفاة حبيبة ابنة نجلاء التي تقوم بدورها الفنانة رانيا يوسف ويصل سفينة الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان خال حبيبة للاطمئنان على شقيقته وابنتها بعد الحدث.

وعند وصوله إلى المستشفى يجد حبيبة قد فارقت الحياة في مشهد صادم ويبدأ في استرجاع ذكرياته معها وهي تلاعبه وتخبره عن رغباتها فيجدها أمامه جثة هامدة فينهار من البكاء ويطلب ان يدخل مدفنها بمفرده.

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وماتت حبيبة بعد قيام عنتر الذي يقوم بدوره الفنان وليد فواز بارسال 3 سيدات لضرب نجلاء وابنتها حتى اصطدم رأسها بسن الجدار وسقطت على الارض غارقة في دمها وفارقت الحياة في المستشفى فور وصولها.

نجلاء والدتها لا تصدق من الصدمة، وشهدت أيضا ذهاب سرية الذي يقوم بدوره عمرو سعد لوالدته في السجن عطية وتقوم بها الفنانة دلال عبد العزيز ويطلب منها ان تنكر انها صاحبة الحشيش الذي تم تلفيقه لها.

ويذهب سرية لسفينة صديقه ليسانده في أزمته بوفاة حبيبة ابنة شقيقته نجلاء، فيبكي سفينة على كتف سرية، ويعرض مسلسل ملوك الجدعنة يوميا في تمام الساعة 7 مساء على شاشة ام بي سي مصر ويعاد الساعة 12:30 صباحا.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 نعرضها لكم كاملة بدون إعلانات فور عرضها على القناة الناقلة بث مباشر، وأحداث جديدة مترابطة ومثيرة جدا بعد وفاة ابنة حبيبة واشتعال الوقائع وغضب سفينة وسرية.