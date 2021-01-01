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سبب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد قضية محمد رمضان

السبت 24 أبريل 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد قضية محمد رمضان



القاهرة / سما

كشفت مصادر طبية اليوم السبت الثاني عشر من الشهر الفضيل 2021، عن سبب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، وذلك بعد أيام من تعويضه في القضية الشهيرة.

وأوضحت المصادر أن الطيار أشرف أبو اليسر توفي إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث كان قد تم احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها، بعد أن دخل الفنان إلى كابينة القيادة في الطائرة التي كان يقودها، مما أثار الجدل في مصر والعالم العربي على أثرها.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله من عمله بسبب رمضان.

وكان الفنان محمد رمضان صورة وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية، وجاء الحكم النهائي ضد الفنان بالحصول على تعويضٍ مادي بقيمة 6 ملايين جنيه وفق محامي الطيار.

سبب وفاة أشرف أبو اليسر يبدو غريبا ويأتي بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة من انتهاء أزمته مع النجم محمد رمضان، وإصدار الحكم النهائي في القضية بتعويضه بمبلغ ستة ملايين جنيه مصري يدفعها له كتعويض عن فصله.

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