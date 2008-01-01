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سبب وفاة الفنان متعب الصقار وآخر لقاء تلفزيوني معه (شاهد)

السبت 24 أبريل 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الفنان متعب الصقار وآخر لقاء تلفزيوني معه (شاهد)



عمان / سما

أعلنت مصادر إعلامية وفنية رسمية أردنية، يوم السبت 24 ابريل 2021، عن وفاة الفنان متعب الصقار المطرب الأردني الشهير بعد صراع طويل وصعب مع المرض.

وقالت الصفحة الموثقة للفنان الراحل على موقع التواصل "فيسبوك": "الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لله وإنا إليه راجعون".

والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء، علما أنه يتحدر من مدينة الرمثا شمالي المملكة.

وعانى الفنان الأردني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.

وقال في تصريحات صحفية قبل أشهر إنه عانى كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات. حيث عرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي.

وكانت الأغنية الأشهر له "كندرة الملايين" التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رشق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

وأدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل "نوف" الذي عرض عام 2018، و"الفطين" عام 2008. وكان موظفا معنيا بالشؤون الفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة العلوم التكنولوجيا في الأردن.

وكانت جماهير نادي الوحدات الأردني تنتظر أغنية من الفنان متعب الصقار قبل رحيله، وذلك احتفاء منه بهم بالفوز بمسابقة دوري المحترفين، إلا أن ظروفه الصحية حالت دون قدرته على تسجيلها وإنتاجها.

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