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بينيت يشرع في اتصالات لتشكيل حكومة إسرائيلية

السبت 24 أبريل 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يشرع في اتصالات لتشكيل حكومة إسرائيلية



القدس/سما/

أعلن رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت أنه بدأ محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إنه بدأ مناقشاته بمجرد أن أدرك أن بنيامين نتنياهو ليست لديه نية لاختيار بديل لتشكيل حكومة يمينية.

ولفت بينيت، إلى أنه قبل أسبوعين من تكليف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتيناهو بتشكيل الحكومة، "عُرض عليه أن يصبح رئيسا لوزراء "كتلة التغيير" وقد رفض ذلك لأن خطه السياسي يميني وهو يفضل حكومة يمينية".

وأكد بينيت أنه يعمل في السياسة "لأنه يهتم بشعب إسرائيل"، مضيفا "أعتقد أنه يمكنني تعزيز دولة إسرائيل والحفاظ على الأمن وأولويتي هي تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على حق".

ولفت بينيت إلى أنه "سيقدم ديناميكية اقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، وإعادة تأهيل نظام التعليم ومشاريع البنية التحتية، والطرق والقطارات لتطوير الأطراف".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد في وقت سابق بينيت، واتهمه بأنه يريد "أن يكون رئيسا للوزراء بسبعة مقاعد فقط"، مشيرا إلى أنه "يفعل كل شيء حتى لا يتم تشكيل حكومة يمينية".

وأشار نتنياهو إلى أن بينيت "مستعد لفعل أي شيء ليكون رئيسا للوزراء بسبعة مقاعد وطريقته الوحيدة للقيام بذلك هي قيادة حكومة يسارية مع لبيد ميرتس والعمل".

#نفتالي بينت #حكومة اسرائيلية #تشكيل حكومة اسرائيلية

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