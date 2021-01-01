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العالول: الاحتلال يحاول اثبات أن فتح والسلطة خلف ما يجري في القدس وذلك شرف لنا

السبت 24 أبريل 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: الاحتلال يحاول اثبات أن فتح والسلطة خلف ما يجري في القدس وذلك شرف لنا



رام الله/سما/

قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح "م7"، صباح يوم السبت، إن "الاحتلال يسعى من أجل اثبات أن حركة فتح والسلطة وراء ما يجري في القدس وذلك شرف كبير لنا للغاية ولكن لا نستطيع أن نأخذ حق أحد وهذا حراك فلسطيني شامل".

وأضاف العالول في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن ما يجري في القدس هو حراك فلسطيني لكل المقدسيين ولمن يتفاعل منعهم ومن يستطيع الوصول للمشاركة هناك.

وأوضح، أن كل من ينادي المجتمع الدولي بالتدخل لكبح ما يجري في القدس الآن سنرى كيف سيتدخل المجتمع الدولي لوقف ما يجري، وها نحن نرى العالم الآن بدأ يتحدث عن تهدئة، مضيفاً "ما يجرى يثبت مقولة لا يحك جلدك إلى ظفرك".

وتابع، "عن أي تهدئة يتحدث العالم الآن ألم يرى الانتهاكات خلال الفترة الماضية على كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وعلى المقدسيين أنفسهم".

وأشار، إلى أن الحراك الشعبي قائم منذ بدء هذه الاعتداءات على شعبنا والمسجد الأقصى، وبالأمس كان هذا الحراك في كل أرجاء الوطن وتم التصدي للمستوطنين والاحتلال.

وأعرب العالول، عن أمله بأن يكون هناك حراك عربي شامل واسع في مواجهة التصرفات الإسرائيلية، مشدداً "لا يجوز أن يقتحم الأقصى والقدس ويمنع المصلين وفي الوقت نفسه سلاطين التطبيع لا يزالوا مستمرين في تطبيعهم".

#محمود العالول #الاحتلال #السلطة الفلسطينية #القدس المحتلة #صوت فلسطين

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