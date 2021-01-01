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الاحتلال يتراجع عن قراره :ازالة كافة القيود المفروضة على البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع

السبت 24 أبريل 2021 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتراجع عن قراره :ازالة كافة القيود المفروضة على البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع



غزة/سما/

أكد مراسل صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية صباح يوم السبت، أنّ الجيش الإسرائيلي أنهى كافة القيود المفروضة على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية ، إنّ الجيش الإسرائيلي أزال القيود المفروضة على الطرق والبلدات الإسرائيلية، بعد ليلة من سقوط صواريخ من غزة.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح يوم السبت، عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى قطاع غزة.

وأفادت قناة "كان" العبرية"، أنّ الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل جميع الطرق القريبة من حدود قطاع غزة، بسبب التوتر والأوضاع الأمنية.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي، أصدر تعليمات مشدّدة لسكان لسكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة .

وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي طالب سكان البلدات الإسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ والغرف المحصنة.

كما أصدر تعليمات بحظر الفعاليات في المناطق المفتوحة وإغلاق شاطئ زكيم، فيما تم حظر النشاط الزراعي في الحقول القريبة من الحدود مع غزة.

#الاحتلال #قطاع غزة #اسرائيل

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