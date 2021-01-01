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إصابة مسعف بالرصاص المطاطي في قلنديا والعشرات بالاختناق على مدخل البيرة الشمالي

السبت 24 أبريل 2021 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مسعف بالرصاص المطاطي في قلنديا والعشرات بالاختناق على مدخل البيرة الشمالي



رام الله/سما/

أصيب، منتصف الليلة، مسعف متطوع بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء استمرار المواجهات على مدخل البيرة الشمالي.


وأفادت مصادر محلية ، بأن مسعفا متطوعا في الدفاع المدني كان يعمل على اسعاف المصابين قد أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالوجه والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات بالقرب من حاجز قلنديا، وتم نقل المسعف المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.


فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، على مدخل البيرة الشمالي، وجرى معالجتهم ميدانيا.
وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الرابطة بين القدس ورام الله عبر حاجز قلنديا ومدخل البيرة، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات المارة، واضطرار المواطنين إلى سلوك طرق التفافية وعرة.

وقد سادت حالة من التوتر محيط القدس القديمة، الليلة، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين، الأمر الذي تطور فيما بعد إلى إصابة 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب، واعتقال آخر.

#القدس #قلنديا #الاحتلال #البيرة

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