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شاهد.. مسلسل ممنوع التجول الحلقة 12 كاملة مع ناصر القصبي

السبت 24 أبريل 2021 02:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل ممنوع التجول الحلقة 12 كاملة مع ناصر القصبي



الرياض / سما

مشاهدة مسلسل ممنوع التجول الحلقة 12 كاملة مع ناصر القصبي على قناة ام بي سي وهو المسلسل السعودي الذي يتناول قضية العالم العصرية المتمثلة بجائحة كورونا، نعرضها لكم متابعينا فور بثها مباشرة.

مسلسل ممنوع التجول 12 هو عبارة عن برنامج فكاهي للفنان السعودي القدير ناصر القصبي والذي يطل علينا في كل رمضان بأفكار جديد تدخل السرور الى قلب المشاهدين، وينتظر المتابعين الحلقات الجديدة من مسلسله.

وتعكس أحداث المسلسل الواقع الذي يعيشه المجتمع الخليجي في الفترة الحالية في ظل انتشار كورونا وما آلت اليه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية وجميع مجالات الحياة، والتي بلا شك تأثرت بشكل كبير.

بناخي جاب العيد والطمع أعماه

اشترك الآن وتابع الحلقات على ShahidVIPhttps://t.co/95sWc6NAti

#ممنوع_التجول #رمضان_يجمعنا #MBC1 pic.twitter.com/7NvtT5OCqd

— MBC1 (@mbc1) April 23, 2021

ويعرض لنا الفنان ناصر القصبي في أحداث مسلسل ممنوع التجول، وكما عودناكم سنقوم برفع الحلقة كاملة بالفيديو أسفل المقال بعد أن يتم عرض الحلقة على منصة شاهد وبثها مباشرة على القناة الناقلة ام بي سي.

مشاهدة مسلسل ممنوع التجول 12: اضغط هنا

وتأتي فكرة مسلسل ممنوع التجول في ظل ما واجهته السعودية من خلال وفاة العديد من الأشخاص داخل المملكة وغلق المطاعم والمقاهي والمصانع، وايضا وقف العملية التعليمية من خلال غلق المدارس والجامعات.

ولذلك قام طاقم عمل مسلسل ممنوع التجول بعرض كل هذا ولكن بطريقة ساخرة كوميدية، وتعد هذه الطريقة من اهم الطرق التي تستخدمها الدراما بهدف طرح مشكلة مهمة بطريقة بسيطة وسهله، ونجح في حصد المشاهدات.

ممنوع التجول الحلقة 12 يطل علينا الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي بمقاطع جديدة كوميدية تعكس بعضا من الواقع الذي عايشه المجتمع في ظل الجائحة وما تسببته من تغيير لنمط الحياة السائد قبل كورونا.

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