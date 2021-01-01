  1. الرئيسية
  2. صحة

حقيقة خبر وفاة أحمد الطيب شيخ الأزهر

السبت 24 أبريل 2021 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة أحمد الطيب شيخ الأزهر



القاهرة / سما

تداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي الليلة تساؤلات حول حقيقة ما يشاع حول وفاة شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث تصدرت الشائعة عدد من المنصات خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابعت وكالة سما المنصات الرسمية للشيخ أحمد الطيب والأزهر الشريف في مصر، إذ لم يرد عليها أي خبر يفيد بوفاة شيخ الازهر، لتبقى كل المعلومات المتداولة بشأنه غير دقيقة ولم تؤكد رسميا.

وآخر ما نشرته صفحة الأزهر الشريف الموثقة عبر فيسبوك، كان الحلقة الحادية عشرة من برنامج الرمضاني الإمام الطيب فضيلة شيخ الأزهر، حيث تحدث فيه عن موضوع جديد.

وجاء في تفاصيل الموضوع الذي تناوله الشيخ أحمد الطيب، أنه أوضح كيف أن نبوَّةَ محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوةٌ خاتمة وعامةٌ للخلق جميعًا، وأنها وارثةٌ لكلِّ ما سبقها من الشرائع والرسالات الإلهيَّة.

أما صفحة الشيخ أحمد الطيب، فقد كتب فيها : "إن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوة خاتمة وعامة للخلق جميعًا، والشريعة التي تتضمنها هذه النبوة عامة ودائمة ووارثة لكل ما سبقها من الشرائع والرسالات الإلهية، ومستبطنة كل ما استبطنته الشرائع من ثوابت العقائد وكبريات القيم والأخلاق، وهي غير قابلة للنسخ".

وفي الحلقة العاشرة، قال شيخ الأزهر إن "المتدبر فيما أصابنا في قرننا هذا، سيجدُ أن ما حدث هو استغلال لخلافيَّات بين ‏المسلمين موجودة منذ أن ظهر الإسلام".

يشار إلى أن الشيخ أحمد الطيب من مواليد السادس من يناير 1946 ويبلغ من العمر حاليا 75 سنة، علما أنه الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر منذ 19 مارس 2021 والرئيس السابق لجامعة الأزهر.

#أحمد الطيب #وفاة أحمد الطيب #شيخ الأزهر #مصر #الأزهر الشريف #وفاة شيخ الأزهر #وفاة الطيب

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

جهود دولية لتهدئة التصعيد في غزة

أوجاع إسرائيل الـ4 المقبلة: من النووي الإيراني حتى "قهوة أبو مازن"

شاهد.. تفاصيل قصة جريمة صباح القحطاني في السعودية

الأخبار الرئيسية

مظاهرات حاشدة في وادي عارة تضامنا مع القدس والالاف يتوافدون الى الاقصى

9

ما الذي يقلق إسرائيل من الصاروخ الذي سقط على بعد 30 كم من “ديمونا النووي”؟

نتنياهو

نتنياهو يدعو للتهدئة بالقدس.. ويقول انه أمر بالاستعداد لكافة السيناريوهات في قطاع غزة

كوخافي

كوخافي يرجئ زيارته الى واشنطن... ويأمر بـ"الاستعداد لحالة التصعيد" في قطاع غزة

صصص

صحيفة عبرية: القدس أشعلت شرارة "أسوأ جولة تصعيد"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية