حقيقة خبر وفاة أحمد الطيب شيخ الأزهر

القاهرة / سما

تداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي الليلة تساؤلات حول حقيقة ما يشاع حول وفاة شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث تصدرت الشائعة عدد من المنصات خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابعت وكالة سما المنصات الرسمية للشيخ أحمد الطيب والأزهر الشريف في مصر، إذ لم يرد عليها أي خبر يفيد بوفاة شيخ الازهر، لتبقى كل المعلومات المتداولة بشأنه غير دقيقة ولم تؤكد رسميا.

وآخر ما نشرته صفحة الأزهر الشريف الموثقة عبر فيسبوك، كان الحلقة الحادية عشرة من برنامج الرمضاني الإمام الطيب فضيلة شيخ الأزهر، حيث تحدث فيه عن موضوع جديد.

وجاء في تفاصيل الموضوع الذي تناوله الشيخ أحمد الطيب، أنه أوضح كيف أن نبوَّةَ محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوةٌ خاتمة وعامةٌ للخلق جميعًا، وأنها وارثةٌ لكلِّ ما سبقها من الشرائع والرسالات الإلهيَّة.

أما صفحة الشيخ أحمد الطيب، فقد كتب فيها : "إن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوة خاتمة وعامة للخلق جميعًا، والشريعة التي تتضمنها هذه النبوة عامة ودائمة ووارثة لكل ما سبقها من الشرائع والرسالات الإلهية، ومستبطنة كل ما استبطنته الشرائع من ثوابت العقائد وكبريات القيم والأخلاق، وهي غير قابلة للنسخ".

وفي الحلقة العاشرة، قال شيخ الأزهر إن "المتدبر فيما أصابنا في قرننا هذا، سيجدُ أن ما حدث هو استغلال لخلافيَّات بين ‏المسلمين موجودة منذ أن ظهر الإسلام".

يشار إلى أن الشيخ أحمد الطيب من مواليد السادس من يناير 1946 ويبلغ من العمر حاليا 75 سنة، علما أنه الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر منذ 19 مارس 2021 والرئيس السابق لجامعة الأزهر.