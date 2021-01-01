سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

بغداد / سما

أعلنت مصادر رياضية عراقية، الليلة، عن وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى فريق النفط العراقي بعد معاناة خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة مع المرض، حيث نعاه العديد من اللاعبين والنجوم.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة اللاعب مصطفى سعدون جاء نتيجة فيروس كورونا الذي تم تشخيص إصابته به خلال الفترة الماضية ونقل إلى المستشفى على إثره لتلقي العلاج اللازم والمتابعة الطبية.

وقالت : "للأسف وبقلوب يملؤها الألم نعلنُ لكم وفاة اللاعب وحارس مرمى نادي النفط العراقي مصطفى سعدون أثر فايروس خطير جدًا دخل إلى رأسهِ أثناء الشهيق".

وتداولت المواقع الرياضية العراقية صورًا للاعب مصطفى سعدون أثناء وجوده في العناية المكثفة بإحدى المستشفيات المحلية، إذ ظهر بحالة صحية صعبة على أجهزة التنفس الصناعي.

وحاول الأطباء الساعات الماضية إنقاذ حياة اللاعب العراقي إلا أن الأعراض التي ظهرت عليه كانت شديدة للغاية، إذ فشلت كل تلك المحاولات قبل أن يتم الإعلان قبل قليل عن وفاته بشكل رسمي.

ويعد مصطفى سعدون أحد أبرز حراس المرمى في الدوري العراقي، إذ كان من أكثر اللاعبين خلقا واحتراما لزملائه اللاعبين وكذلك كل المنافسين ولديه شعبية جماهيرية واسعة.

ونعى العشرات من المشجعين واللاعبين والمدربين اللاعب الخلوق الراحل مصطفى سعدون الذي انتقل إلى رحمة الله بعد معاناة مع الفيروس المستجد ليلة الحادي عشر من رمضان.