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شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 12 كاملة

السبت 24 أبريل 2021 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 12 كاملة



دمشق / سما

نعرض لكم رابط مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 12 كاملة وأحداث الحلقات السابقة من العمل الفني المميز الذي يقوم ببطولته لموسم ثانٍ كل من سلوم حداد وبسام كوسا ونجمة الدراما السورية كاريس بشار.

في أحداث مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقات السابقة، يذهب عمران الى قمر ويسألها عن الرسالة وتنكر الأخيرة علاقتها بها، وعمران يحاول أن يعيد علاقته مع قمر وتخبره أن لديها بعض الشروط للقبول بعودتها.

خلدون تسوء حالته ويطلب منه عمران أن يخبر الشرطي ويحضر له الطبيب، ويعطي عبد الله بعض الأوراق ويطلب منه أن يبقيهم معه، كما يعيد عمران قمر الى المنزل وتتفاجأ كريمة وخديجة كثيراً بعودتها مجددا.

وفيما بعد؛ يقوم عمران بإسقاط الدعوة عن شحادة، والمحقق فضل يتفاجأ بذلك، وخديجة تذهب للطبيبة وتخبرها أنه لا يوجد لديها أي سبب يمنعها من الإنجاب، والمشكلة لا يوجد بينها توافق بينها وبين عمران.

 خديجة تسأل الطبيبة إذا تزوجت رجل آخر غير عمران فهل ستنجب، فترد عليها بأن الفحوصات هي من تحدد، كما شهدت أحداث مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني قيام عزو بالطلب من أسعد أن يعمل معه.

شحادة يخرج من السجن ويعود الى السوق ويسأله أبو طلال ما الذي جاء به وطلال يحاول أن يدافع عن نفسه، ولكن أسعد يتهجم عليه، وتدور مشاجرة بينهم في السوق وتهديدات يطلقها كل واحد منهما للآخر.

مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 12 تشتد الأحداث وتصبح مشوقة ومثيرة أكثر وأكثر خاصة بعد تهديد شحادة لقمر بأنه سوق يخبر عمران عن النقود التي أعطته إياه من قبل ليخبرها عن أفعال زوجها سابقا.

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