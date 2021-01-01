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مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2021

الجمعة 23 أبريل 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2021



عمان / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات الأردني والسد القطري بث مباشر المقررة اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا.

مباراة الوحدات والسد مباشر تبث الساعة التاسعة مساء بتوقيت قطر والأردن وفلسطين على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة من استاد الأمير فيصل في المملكة بدون حضور الجماهير للفريقين.

ويسعى الوحدات إلى إرضاء الجمهور الغاضب لا سيما عقب الخسارة الأخيرة من نظيره السد في الجولة الثالثة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في هذه المسابقة.

وبدأ الوحدات لقاء الجولة المنصرمة بتحفظ شديد حيث تلقى هدفين في الدقائق الأولى من زمن الشوط الأول قبل أن يمسك زمام المبادرة ويقدم مستوى كبير عاد به للقاء.

رابط مباراة الوحدات والسد مباشر: اضغط هنا

ويملك السد أفضل اللاعبين في الدوري القطري، إذ كان البعض يظنه سهلا في البداية إلا أن المستوى الجيد الذي قدموه في أبطال آسيا أكد فارق الإمكانيات بين الأطراف.

وتجري مباراة السد والوحدات بالتزامن مع مواجهات أخرى في البطولة الآسيوية، إذ يستضيف النصر السعودي نظيره فولاد خوزستان الإيراني، بينما يلعب الشارقة الإماراتي مع باختاكور من أوزبكستان.

كما لعب الريان وخسر من الوحدة الإماراتي بهدف نظيف، بينما يواجه جوا الهندي منافسه برسيبوليس الإيراني، القوة الجوية العراقي مع تركتور سازي تبريز حيث تستمر الإثارة والتشويق الليلة.

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