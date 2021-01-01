دعاء اليوم الثاني عشر 12 رمضان 2021

الرياض / سما

ورد في المأثورات أدعية يومية في رمضان من كل عام، ولكنها لم ترد في السنة النبوية، ومع هذا فلا حرج في الدعاء بها، ما دامت لا تضمن الإثم، والعدوان، أو الفسوق، والعصيان.

ونتعرف معًا في هذا المقال إلى دعاء اليوم 12 في رمضان مكتوب وأدعية رمضانية مكتوبة بأكثر من صيغة:

دعاء اليوم 12 في رمضان مكتوب

نبدأ الدعاء باستحضار النية الخالصة لوجه الله تعالى، ثم نثني ونحمد الله، ونبدأ في الدعاء، وهو:

اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف،

واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف،

بعصمتك يا عصمة الخائفين.

أدعية يومية في رمضان

اللهم حبب إلى فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان،

وحرم على فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين.

يا رب طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار،

ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات،

ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين.

رب ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين،

بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار،

وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين.

ادعية رمضان مكتوبة

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال،

يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين،

صل على محمد وآله الطاهرين.

يا رب نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره،

وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته،

ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين.

رب افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران،

ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه على

سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.

ويبحث المسلمون الصائمون عن أدعية الشهر الفضيل اليومية ودعاء 12 رمضان مكتوب بأكثر من صيغة، وخاصة في الجمعة الثانية ويوميا، بحثا عن التضرع لله عز وجل وطلبا للمغفرة والرحمة.