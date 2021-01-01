  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021

الجمعة 23 أبريل 2021 02:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021



مشاهدة رابط مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021 وأحداث جديدة نستعرضها لكم في الفيديو المرفق فور عرضه مباشرة على القنوات الناقلة بث مباشر للمسلسل السوري التاريخي.

مسلسل باب الحارة 11 يضم العديد من الأحداث الدرامية التي تشهد بعض الصراعات، وهذة الأحداث تجعل المشاهد يعيش حالة من الإثارة والتشويق دائما لمعرفه باقي الأحداث الجزء الذي تم تأجيله العام الماضي.

وظهر المسلسل للنور خلال رمضان الحالي 2021 ولكنه أثار حالة من الجدل عكس ما حدث في الجزء العاشر الذي حقق نجاحا باهرا، ورغم الجدل مازال يحظى بنسبة مشاهدات كبيرة على عربيا.

تقوم العديد من القنوات بعرض مسلسل باب الحارة في الجزء الحادي عشر ومن أبرز تلك القنوات هي قناة MBC والأردنية وon a والقناة التاسعة الأردنية التي تقوم بعرضه في تمام الساعة 12.15 صباحا.

تدور أحداث مسلسل باب الحارة عن فترة هامة وعصيبة شهدت فيها دمشق احتلال فرنسا لها بعد قصفها بالأسلحة والمدافع التي تسببت في تدمير أغلب أنحائها ومن تلك الأماكن التي شهدت التدمير والخراب.

حارة الضبع الذي تركها أهلها واتجهوا للعيش بحارة أخرى تسمى الصالحية، وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي تملئه الصرعات والأحداث المثيرة والتشويقية التي يستمتع بها المشاهد العربي.

ويضم المسلسل العديد من نجوم الدراما السورية والفن العربي وهم كلا من رضوان عقيلى، ونجاح سفكونى، ونظلى الرواس، وعبير شمس الدين، وزهير رمضان وغيرهم من النجوم السوريين الكبار.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 ينتظرها المشاهدين في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج حيث ما زال يحقق النجاحات واهتمامات البحث في مواقع التواصل ويوتيوب ومنصات البث الرقمية.

#باب الحارة #باب الحارة 11 #باب الحارة الجزء 11 #باب الحارة 11 حلقة 11 #باب الحارة 11 الحلقة 11 #باب الحارة الحلقة 11 #سوريا #مسلسل باب الحارة 2021

الأكثر قراءة اليوم

مستشار الرئيس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

حقيقة وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو

“لا تستعجلوا حركتي” قالها الأمير.. لماذا بقي عوض الله وبن زيد في السجن؟

فاجعة .. مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق غرب نابلس

جنرال أمريكي: الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم كفاءة

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد.. عائلة فرح حمزة أكبر تبكي عند قبرها بعد جريمة صباح السالم

الأخبار الرئيسية

الانتخابات

ماذا وراء مناورات إسرائيل من خلف الكواليس لمنع إجراء “الانتخابات الفلسطينية”؟

القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال ومستوطنيه: لا تختبروا صبرنا!!

القدس

تحذيرات فلسطينية من تكرار مذبحة المسجد الإبراهيمي في الحرم القدسي الشريف

الجهاد الاسلامي للمقدسيين: نحن معكم بسلاحنا وصواريخنا ولن نتخلى عنكم

فيروس

وزيرة الصحة:تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية