شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021

مشاهدة رابط مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021 وأحداث جديدة نستعرضها لكم في الفيديو المرفق فور عرضه مباشرة على القنوات الناقلة بث مباشر للمسلسل السوري التاريخي.

مسلسل باب الحارة 11 يضم العديد من الأحداث الدرامية التي تشهد بعض الصراعات، وهذة الأحداث تجعل المشاهد يعيش حالة من الإثارة والتشويق دائما لمعرفه باقي الأحداث الجزء الذي تم تأجيله العام الماضي.

وظهر المسلسل للنور خلال رمضان الحالي 2021 ولكنه أثار حالة من الجدل عكس ما حدث في الجزء العاشر الذي حقق نجاحا باهرا، ورغم الجدل مازال يحظى بنسبة مشاهدات كبيرة على عربيا.

تقوم العديد من القنوات بعرض مسلسل باب الحارة في الجزء الحادي عشر ومن أبرز تلك القنوات هي قناة MBC والأردنية وon a والقناة التاسعة الأردنية التي تقوم بعرضه في تمام الساعة 12.15 صباحا.

تدور أحداث مسلسل باب الحارة عن فترة هامة وعصيبة شهدت فيها دمشق احتلال فرنسا لها بعد قصفها بالأسلحة والمدافع التي تسببت في تدمير أغلب أنحائها ومن تلك الأماكن التي شهدت التدمير والخراب.

حارة الضبع الذي تركها أهلها واتجهوا للعيش بحارة أخرى تسمى الصالحية، وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي تملئه الصرعات والأحداث المثيرة والتشويقية التي يستمتع بها المشاهد العربي.

ويضم المسلسل العديد من نجوم الدراما السورية والفن العربي وهم كلا من رضوان عقيلى، ونجاح سفكونى، ونظلى الرواس، وعبير شمس الدين، وزهير رمضان وغيرهم من النجوم السوريين الكبار.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 ينتظرها المشاهدين في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج حيث ما زال يحقق النجاحات واهتمامات البحث في مواقع التواصل ويوتيوب ومنصات البث الرقمية.