شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 11 كاملة

دمشق / سما

نعرض لكم متابعينا رابط مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 11 كاملة بدون إعلانات ونستعرض أبرز الأحداث المشوقة التي ووقعت في الحلقات السابقة من المسلسل بطولة سلوم حداد وبسام كوسا.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل سوق الحرير ، بعد مواجهة عمران لقمر في موضوع الرسالة التي وصلت الى شقيقه عبد الله، قمر تخبره أنه لا علاقة لها بهذا الموضوع، فيهددها عمران إذا تأكد أن لها علاقة سيطلقها.

عزو وزوجته وقمر وبناتها يذهبون الى رحلة، وخديجة تقوم بالتحاليل وتكون النتائج ايجابية، وتعطيها الطبيبة مجموعة أدوية، المحقق فضل يستمر في تحقيقاته مع شحادة، ولكن الأخير لا يعترف بأي شيء.

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فؤاد مدير المستشفى يساعد صابر وعيد وزياد ويجد لهم منزلاً كي يسكنوا فيه بعيداً عن الحارة، بحيث أن لا يجدهم أي أحد، طلال يذهب الى والده ويعتذر منه، ولكن والده يرفض التحدث اليه أو حتى مسامحته.

قمر تقرأ رسائل راضي اليها وتبكي، وتتأثر كثيراً وتنزعج عما فعله والدها بها، وأسعد يحاول الوصول الى صابر وزياد ولكن مع كل محاولاته لا يستطيع أن يتعرف الى أين اختفوا او خبأوا أنفسهم.

كما شهدت أحداث مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني وقائع درامية أخرى، حيث سوف نتابع بأن عفيفة وسيف يزورون عبد الله ولا يتركونه بمفرده، ويطلبون من المحامي ايجاد حل لإخراج عبد الله من السجن.

مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 11 سوف نتابع في أحداثها ووقائعها الدرامية المثيرة أكثر تشويقا، حيث نبثها لكم مباشرة فور عرضها على القناة الناقلة، ويمكنكم مشاهدتها فور إصدارها من هنا.