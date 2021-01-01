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حقيقة وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو

الخميس 22 أبريل 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو



المغرب / سما

كشفت مصادر رسمية، الليلة، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو؛ بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وأكدت "رئاسة الجمهورية الصحراوية" في تصريح صحفي أن صحة الرئيس إبراهيم غالي لا تدعو للقلق وأنه يتماثل للشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة إن "يوجد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة الأخ ابراهيم غالي قيد العلاج والمراقبة الصحية منذ عدة أيام على إثر إصابته بفيروس كوفيد-19".

وأضافت : "وتنهي رئاسة الجمهورية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أن الحالة الصحية للأخ الرئيس لا تدعو للقلق وأنه يتماثل للشفاء، والحمد لله".

وكانت تقارير قد تحدثت عن نقل إبراهيم غالي على وجه السرعة إلى مستشفى في لوغرونيو قرب مدينة سرقسطة الإسبانية، في أعقاب تدهور حالته الصحية نتيجة الفيروس.

ولم توضح الرئاسة في بيانها قبل قليل تفاصيل نقل إبراهيم غالي إلى اسبانيا للعلاج، إلا أنها شددت على عدم صحة ما يشاع حول تدهور حالته أو وفاته.

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