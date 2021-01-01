غزة: بيان من كتائب المجاهدين في ذكرى الانطلاقة العشرين

غزة / سما /

أصدرت كتائب المجاهدين الذراع العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الخميس، بياناً صحفياً في ذكرى الانطلاقة العشرين، والذكرى الرابعة عشر لاستشهاد مؤسسها الشيخ /عمر أبو شريعة "أبا حفص" وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها.

وأعلنت كتائب المجاهدين في بيان صحفي ، جهوزيتها لتنفيذ مناورة موسعة تحمل اسم مناورة "الوعد المفعول1"، والتي سيتم تنفيذها بتوقيت متزامن وفي محاور عدة من مناطق جغرافية مختلفة على مستوى قطاع غزة، وتتعدد فيها سيناريوهات العمل القتالي الدفاعية والهجومية البرية والبحرية.

وأكّدت الكتائب من خلال هذه المناورة على أنها تسير بخطى ثابتة بعون الله تعالى على طريق الجهاد والمقاومة لتحرير فلسطين كاملة بإذن الله تعالى.