الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن إطلاق الترشح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"، والتي تخصص لتكريم أفضل الأعمال الصحفية خلال فترة الجائحة من قبل صحفيين عاملين في فلسطين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان لهما، اليوم الخميس، أن الجوائز تتمحور حول المواضيع التالية:

1. جائزة أفضل عمل صحفي حول أثر الجائحة على تغيير معالم المجتمع.

2. جائزة أفضل عمل صحفي توعوي حول الوقاية والتدابير الصحية.

3. جائزة أفضل عمل صحفي في مواجهة المعلومات السلبية حول اللقاحات.

4. جائزة أفضل حملة صحفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية الصحية والوقائية.

5. جائزة أفضل عمل صحفي في تغطية عمل الطواقم الطبية.

وأشار البيان إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات: الساعة 16:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 30/4/2021

للمراجعة والاستفسار: نقابة الصحفيين الفلسطينيين.