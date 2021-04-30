  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"

الخميس 22 أبريل 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"



رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن إطلاق الترشح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"، والتي تخصص لتكريم أفضل الأعمال الصحفية خلال فترة الجائحة من قبل صحفيين عاملين في فلسطين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان لهما، اليوم الخميس، أن الجوائز تتمحور حول المواضيع التالية:

1. جائزة أفضل عمل صحفي حول أثر الجائحة على تغيير معالم المجتمع.

2. جائزة أفضل عمل صحفي توعوي حول الوقاية والتدابير الصحية.

3. جائزة أفضل عمل صحفي في مواجهة المعلومات السلبية حول اللقاحات.

4. جائزة أفضل حملة صحفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية الصحية والوقائية.

5. جائزة أفضل عمل صحفي في تغطية عمل الطواقم الطبية.

وأشار البيان إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات: الساعة 16:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 30/4/2021

للمراجعة والاستفسار: نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

#الاتحاد الاوروبي #نقابة الصحفيين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

تفاصيل حصرية للساعات الأخيرة للرئيس التشادي "ادريس ديبي" في ساحة القتال

من مدارس الاونروا في غزةً الى "ناسا" مهندس فلسطيني يستعد لدخول التاريخ مجددا

مواصفات صاروخ "SA-5" السوري الذي استهدف منطقة "ديمونا"

عدوان إسرائيلي على سوريا واصابة 4 جنود

الأخبار الرئيسية

تقرير: هل تتجه القيادة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد؟

(كان): اسرائيل معنية بالحفاظ على حالة الانقسام.. واحتمال كبير تأجيل الانتخابات التشريعية

مستشار الرئيس عباس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

89

هآرتس: هكذا تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن فلسطينيين حولتهم إلى معاقين

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: استنفرنا قواتنا بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية