شاهد: سريان الإغلاق الليلي الشامل لمدة أسبوع ضمن إجراءات مواجهة كورونا

غزة / سما /

بدأ في قطاع غزة تطبيق قرار الإغلاق الليلي الشامل اعتباراً من مساء اليوم الخميس، من أذان المغرب حتى أذان الفجر، ولمدة أسبوع، ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ويشمل الإغلاق الليلي حظر الحركة بشكل كامل للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمنشآت والمحال التجارية وإغلاق المساجد في صلاتي العشاء والتراويح.

ورفعت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية درجة الاستنفار، للعمل على تكثيف متابعة الالتزام بالإغلاق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الثلاثاء، عدداً من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها فرض الإغلاق الليلي الشامل، واستمرار جميع الإجراءات المتخذة سابقاً، ومنها استمرار الحظر الكامل لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق الصالات والأسواق الشعبية الأسبوعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح تلفزيوني مساء اليوم، أن الأجهزة الشرطية أتمّت استعدادها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة المعلن عنها مؤخراً، حيث بدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف عند الساعة السادسة مساء اليوم في كافة مناطق قطاع غزة.

وقال البزم إن وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50%، آملاً من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ومحاصرة الحالة الوبائية الحالية.

جدير بالذكر، أن وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح قد وجّه أمس تعليماته بتشديد إجراءات متابعة وضبط الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في غزة.





















































