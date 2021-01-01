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مستشار الرئيس عباس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

الخميس 22 أبريل 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الرئيس عباس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى



رام الله / سما /

عقب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني  للشؤون الدينية محمود الهباش مساء اليوم الخميس، على تسريب صوتي منسوب للرئيس محمود عباس يهاجم فيه الصين والولايات المتحدة وروسيا والعرب.

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في تصريح عبر صفحته على (فيسبوك)، إنّ حلقة جديدة من سلسلة التلفيقات والأكاذيب التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، تحاول خلط الأوراق والتشويش على الحركة الفلسطينية الناجحة في الساحة الدولية التلفيقات والفبركات المغرضة التي طالما واجهناها، والتي آخرها ما نُسب زورًا وبهتانًا للسيد الرئيس أبو مازن، لم ولن تفلح في التأثير على خطواتنا وكفاحنا الوطني ضد الاحتلال،.

وأضاف الهباش في تصريح صحفي، "لن تفلح في التشويش على علاقاتنا مع أشقائنا وأصدقائنا الذين نعتز بهم وبمواقفهم الداعمة لنا ولقضيتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة في التحرر والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

يشار الى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تسريب صوتي للرئيس محمود عباس من اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح هاجم خلاله العرب وروسيا والولايات المتحدة والصين.

#الرئيس عباس #تسريب صوتي #محمود الهباش #مركزية فتح #حركةفتح #الولايات المتحدة

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