هيئة الأسرى: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد عطون للمرة الثالثة على التوالي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر بحق المعتقل والنائب المقدسي السابق أحمد عطون (56 عاماً)، والذي اعتقل بتاريخ 26/8/2021.

وأضافت الهيئة، " كان من المقرر أن يفرج عن الأسير عطون اليوم بعد انتهاء أمر اعتقاله الإداري الأخير، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بتجديد الاعتقال الاداري بحقة لأربعة أشهر جدد".

وأشارت، إلى أن النائب عطون اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 15 عاماً في سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قامت عام 2010 بسحب بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول مسقط رأسه مدينة القدس بشكل كامل.