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مباحثات روسية فلسطينية في 4 مايو.. والوحدة الوطنية محور البحث

الخميس 22 أبريل 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات روسية فلسطينية في 4 مايو.. والوحدة الوطنية محور البحث



رام الله / سما /

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو في الرابع من مايو المقبل.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الخميس: "في 4 مايو سيقوم وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بزيارة عمل إلى موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأضافت: "سيبحث الوزيران جملة من القضايا الخاصة بالأجندتين الشرق أوسطية والدولية، مع التركيز على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

#روسيا #سيرغي لافروف #رياض المالكي #فلسطين

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