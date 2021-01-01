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ابو بكر: ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام الى 5

الخميس 22 أبريل 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو بكر: ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام الى 5



رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر عن ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الى 5، عقب اعلان الاسير علاء الريماوي من بلدة بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله قبل يومين.

وقال أبو بكر لإذاعة صوت فلسطين، إن الأسرى الأربعة الذين شرعوا بإضرابهم في وقت سابق هم الأسير عماد سواركة منذ حوالي 40 يوماً والأسير سائد أبو عبيد المضرب منذ 20 يومًا، والأسير مصعب الهور منذ عشرة أيام، ومهند العزة منذ عشرة أيام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، وجميعهم يعانون أوضاعا صحية صعبة.

وبشأن زيارات ذوي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال، أوضح أبو بكر أن إدارة سجون الاحتلال تشترط أن يكون الاسير وذويه قد تلقوا الطعومات ضد فيروس كورونا ، مضيفا أنه سيتم في الأيام القادمة تطعيم فردين آخرين من عائلة كل أسير.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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