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شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10 العاشرة كاملة

الخميس 22 أبريل 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10 العاشرة كاملة



القاهرة / سما

نبث لكم متابعينا في مصر والوطن العربي رابط مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10 العاشرة كاملة بدون إعلانات للمشاهدين والمتابعين للمسلسل المصري بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد.

الحلقة التاسعة من مسلسل ملوك الجدعنة شهدت العديد من الاحداث منها تورط ابن زاهي العتال يقوم بدوره عمرو عبد الجليل "سيف" في جريمة تحرش اتهم فيها من بعض الفتيات.

لكن والده يقنعه انه لن يدخل السجن يوما واحدا، ويتعاطى سيف المخدرات ويتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ويتم طرد نجلاء التي تقوم بدورها الفنانة رانيا يوسف ومعها ابنتها لطليقها ناصر من منزله وضربهما.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10: اضغط هنا

وفي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة، يعتقد أيضا أن سفينة شقيقها هو من قام بإرسالهما له بعد ضرب الأخير لناصر أمام الحارة في الحلقة السابقة بسبب استيلاء ناصر على أموال نجلاء طيلة الوقت دون أي حق.

وتشهد الحلقة 10 العاشرة من مسلسل ملوك الجدعنة تطورات وصراعات جديدة بين سفينة وسرية وبين زاهي العتال من اجل حصولهم على الاموال التي طالبوها بها، وهل سيتقدم سرية للزواج من حبيبته فاتن.

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة حصريا على قناة MBC مصر في تمام الساعة السابعة مساء، ويعاد مرتين يوميا، الأولى في تمام الـ 12:30 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الساعة واحدة ظهرا.

مسلسل ملوك الجدعنة ينافس أقوى المسلسلات الرمضانية ضمن سلسلة منها المصرية والسورية واللبنانية والمشتركة، ويحقق نجاحات كبيرة على قناة ام بي سي مصر التي تستحوذ على الكمية الأكبر منها.

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