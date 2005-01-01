الخارجية الأميركية : موقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير

رام الله / سما /

امتنعت الولايات المتحدة أمس، التعليق على احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بعد تأكيدها أن الانتخابات هي شأن القيادة والشعب الفلسطيني.

وقال نيد برايس، الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية: "لم يتغير موقفنا من هذا الأمر، فقد اتخذت الإدارة موقفاً ثابتاً مفاده أن إجراء انتخابات ديمقراطية هو أمر متروك للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحديده، الأمر ليس متروكاً لنا، ويبقى موقفنا هو أن الأمر متروك للفلسطينيين لتحديد كيفية المضي قدماً".

ولكن برايس أكد، في المؤتمر الصحافي اليومي في وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس، أن موقف الولايات المتحدة الأميركية من حركة حماس، التي تصنفها واشنطن على أنها إرهابية، لم يتغير.

من جهة ثانية فقد جدد برايس التأكيد على رفض واشنطن لأي خطوات تقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين.