  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 10 العاشرة كاملة مع النجم محمد رمضان

الخميس 22 أبريل 2021 04:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 10 العاشرة كاملة مع النجم محمد رمضان



القاهرة / سما

نبث لكم مسلسل موسى الحلقة 10 العاشرة كاملة مع النجم محمد رمضان وأحداث جديدة عنيفة وأخرى مثيرة بعد أن يتم التأكد من حمل صباح بدور عبير صبري أنها حامل، ووفاة والدة البطل وتلفيق حاثة سرقة ضده.

في أحداث الحلقة الماضية من مسلسل موسى ، يتم اكتشاف صباح أنها حامل في الشهور الأولى وذلك بعد 20 عامًا من الزواج من شداد، وقد اختارت اسم حميد على اسم شقيق شداد الذي مات حرقا بسبب البطل موسى.

وقالت عبير صبري، إن هذا الطفل هو عوض الله عن عمه الذي توفى بعد خناقته مع موسى، فيما قال رياض الخولي، إن هذا الولد سيكون له شأن كبير وسيجعله يتزوج من 4 نساء، لينجب كثيرا ويصبح لديه عزوة أبناء.

وتوالت الأحداث، حيث قامت شفيقة بتغيير ملابسها الصعيدي وارتداء فستان أعطته لها الأرمينية، لتتحرك معها في كل مكان في القاهرة ورغم رفضها في البداية ارتداء ملابس غير ملابسها الصعيدية إلا أنها وافقت أخيرا.

كما شهدت الحلقة وفاة حنفية ودالة موسى وذلك رغم نجاتها من الأفعى التى كانت تقترب منها فى نهاية الحلقة 8، وشهدت الحلقة عودة محمد رمضان للعمل مع الخواجة مرة أخرى، في مهنته الجديدة بعد انتقاله للقاهرة.

أما فخر فقد رتب مع غالي مسئول العمال لدى الخواجة بتدبير حادث سرقة واتهام موسى بسرقة جنيه من فخر، وقام غالى بتخدير موسى ودفنه فى الرمل إلا أن ابنة الخواجة أنقذته ليجرى نحو والدته ويجدها ميتة.

وفي كل حلقة من مسلسل موسى تستمر الإثارة ويزداد الغموض والتشويق حتى وصلنا إلى الحلقة العاشرة من المسلسل المصري القوي الذي يعرض في رمضان 2021 مع نخبة فنانين ونجوم كبار منهم النجمة سمية الخشاب.

#محمد رمضان #مسلسل محمد رمضان #مسلسل موسى #موسى الحلقة 10 #موسى الحلقة العاشرة #الحلقة العاشرة #موسى 10 #موسى #مصر #مسلسلات رمضان 2021 #مسلسلات مصرية

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

تفاصيل حصرية للساعات الأخيرة للرئيس التشادي "ادريس ديبي" في ساحة القتال

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: استنفرنا قواتنا بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة

من مدارس الاونروا في غزةً الى "ناسا" مهندس فلسطيني يستعد لدخول التاريخ مجددا

مواصفات صاروخ "SA-5" السوري الذي استهدف منطقة "ديمونا"

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

القدس

القدس: اعتقالات وإصابات في مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود

تقرير: هل تتجه القيادة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد؟

(كان): اسرائيل معنية بالحفاظ على حالة الانقسام.. واحتمال كبير تأجيل الانتخابات التشريعية

مستشار الرئيس عباس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية