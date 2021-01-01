شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 10 العاشرة كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

نبث لكم مسلسل موسى الحلقة 10 العاشرة كاملة مع النجم محمد رمضان وأحداث جديدة عنيفة وأخرى مثيرة بعد أن يتم التأكد من حمل صباح بدور عبير صبري أنها حامل، ووفاة والدة البطل وتلفيق حاثة سرقة ضده.

في أحداث الحلقة الماضية من مسلسل موسى ، يتم اكتشاف صباح أنها حامل في الشهور الأولى وذلك بعد 20 عامًا من الزواج من شداد، وقد اختارت اسم حميد على اسم شقيق شداد الذي مات حرقا بسبب البطل موسى.

وقالت عبير صبري، إن هذا الطفل هو عوض الله عن عمه الذي توفى بعد خناقته مع موسى، فيما قال رياض الخولي، إن هذا الولد سيكون له شأن كبير وسيجعله يتزوج من 4 نساء، لينجب كثيرا ويصبح لديه عزوة أبناء.

وتوالت الأحداث، حيث قامت شفيقة بتغيير ملابسها الصعيدي وارتداء فستان أعطته لها الأرمينية، لتتحرك معها في كل مكان في القاهرة ورغم رفضها في البداية ارتداء ملابس غير ملابسها الصعيدية إلا أنها وافقت أخيرا.

كما شهدت الحلقة وفاة حنفية ودالة موسى وذلك رغم نجاتها من الأفعى التى كانت تقترب منها فى نهاية الحلقة 8، وشهدت الحلقة عودة محمد رمضان للعمل مع الخواجة مرة أخرى، في مهنته الجديدة بعد انتقاله للقاهرة.

أما فخر فقد رتب مع غالي مسئول العمال لدى الخواجة بتدبير حادث سرقة واتهام موسى بسرقة جنيه من فخر، وقام غالى بتخدير موسى ودفنه فى الرمل إلا أن ابنة الخواجة أنقذته ليجرى نحو والدته ويجدها ميتة.

وفي كل حلقة من مسلسل موسى تستمر الإثارة ويزداد الغموض والتشويق حتى وصلنا إلى الحلقة العاشرة من المسلسل المصري القوي الذي يعرض في رمضان 2021 مع نخبة فنانين ونجوم كبار منهم النجمة سمية الخشاب.