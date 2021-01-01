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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 10 العاشرة كاملة مع رامز جلال 2021

الخميس 22 أبريل 2021 03:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 10 العاشرة كاملة مع رامز جلال 2021



الرياض / سما

مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 10 العاشرة كاملة مع رامز جلال 2021 وضيف جديدة ضحية لمقالب الفنان المصري الذي يقوم باستدراج الفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير لإيقاعهم في مقلب كوميدي ساخر.

في حلقة برنامج رامز عقله طار السابقة، كان الضحية نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي، حيث تعتبر المرة الثالثة التي يقع فيها هنيدي ضحية لمقالب جلال، وكانت المرة الأولى في 2013 في برنامج رامز عنخ آمون.

وفور وصوله مدينة الملاهي ظهر هنيدي مبتسما ولعب كل الألعاب التي تعود عليها الجمهور، ولكنه بمجرد صعوده الكبسولة وبداية تحركها طلب كثيرًا من المسؤولة أن يخرج منها، وظهرت عليه الغضب الشديد.

وفي لعبة حرب الألوان ضرب رامز جلال هنيدي بالعديد من الطلقات، وفجأة لم يسمع هنيدي صوت حسن عسيري ثم نادى عليه أكثر من مرة، وقال هل حسن مات أم ماذا، وظل ماسكا أعصابه رغم تلقيه طلقات جلال.

ولم يفقد “هنيدي” أعصابه سوى مرة واحد فقط داخل الكبسولة، وقفز منها بعد فتح الباب لحمام المياه عن ارتفاع 13 مترا، وسبح بمفرده حتى الخروج منه، حيث إنه قال في البرنامج أنه يحب السباحة ويقوم بذلك كثيرًا.

وعندما خلع رامز جلال قناعه تفاجأ محمد هنيدي وقال "استغفر الله العظيم" وقام جلال باحتضانه، وطلب تغيير ملابسه، وتساءل عن كيفية عودته مرة أخرى، كما دعا هنيدي لرامز بالهداية وهم متواجدون فالسعودية.

ويستمر برنامج رامز عقله في الإيقاع بضحاياه من المشاهير العرب ووصل حتى الآن إلى الضحية رقم 10 من برنامجه الذي يعتبر من أعلى نسب المشاهدة بين البرامج والمسلسلات العربية في موسم رمضان 2021.

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