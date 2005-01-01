عدوان إسرائيلي على سوريا واصابة 4 جنود

دمشق/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب من سوريا، مشيرا إلى أنه شن على ذلك هجوما على مواقع للقوات السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عقب بلاغ تفعيل الإنذار، أطلق صاروخ أرض-جو من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط في منطقة النقب".

وأضاف: "ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قبل بضع دقائق البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض-جو أخرى في الأراضي السورية".

وأفات وكالة الانباء السورية نقلا عن مصدر عسكري "حوالي الساعة1.38 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق،وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها،كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.