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شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 9 التاسعة كاملة بطولة قصي خولي

الأربعاء 21 أبريل 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل 2020 الحلقة 9 التاسعة كاملة بطولة قصي خولي



دمشق / سما

مشاهدة مسلسل 2020 الحلقة 9 كاملة بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم نعرضها لكم متابعينا الكرام في كل مكان اليوم فور عرضها مباشرة على القناة الناقلة بث مباشر وأحداث أكثر تشويقا مع نخبة فنانين سوريين ولبنانيين.

وفي الحلقة السابقة من مسلسل 2020 ، سما تتصل بوالدتها لتطمئن على ابنتها ميرا، ووالدتها تغضب عليها وتطلب منها أن تعود لتكون بجانب ابنتها، ثم يأخذ والدها الهاتف ويطمئن سما بأن ابنتها ميرا بخير، وأنه مجرد ارتفاع بالحرارة.

ميرا تطلب رؤية والدتها وسما تغلق الهاتف وتبكي، وتعود رسمية الى المنزل وتراها تبكي وتسألها ماذا بها، فترد عليها بأنها تذكرت والدتها وكيف أصبحت حالها، وميرا تخرج من المشفى، ويأخذها جلال ووالدته الى منزلهم مباشرة.

والد سما يقول لوالدتها هذا أفضل، بعد غد أربعينية جبران وسوف نكون منشغلين عنها، وسما تزرع كاميرات المراقبة في منزل رسمية بالصالون والمطبخ، وحياة تذهب لمنزل أم يزن ويفتح لها صافي الباب وتكون ام يزن في الحمام.

ثم يذهب صافي الى محل الخضرة وسما تستغل الوضع وتزرع الكاميرات في منزل صافي، وفي المشهد التالي رسمية تطلب من صافي أن تذهب معه لرؤة الحوت، ويصل صافي ورسمية الى منزل الحوت ولكن رسمية لا تدخل.

رسمية تمشي أمام المنزل، وتشاهدها وردة وتسلم عليها وتطلب منها وردة أن تلتقي بعمتها والدة صافي، حياة تذهب الى محل الخضرة من أجل جمع المعلومات، ويكون بلبل في المحل وحياة تأخذ الخضرة وتذهب، حياة تتصل بوالدها.

مسلسل 2020 عشرين عشرين من أهم وأقوى المسلسلات العربية في موسم رمضان 2021 وينافس بقوة كأفضل الانتاجات السورية اللبنانية المشتركة مع نخبة من نجوم الفن منهم قصي خولي ونادين نجيم ورامي عياش وغيرهم.

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