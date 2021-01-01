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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأربعاء 21 أبريل 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3855 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1725 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 93910 إصابة بينها 19178 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 73924 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 808.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 308.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 34287 شخصًا.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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