أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

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مايكل ميلشتاين- دفعت السلطة الفلسطينية ثمناً باهظاً بسبب الصراعات الداخلية المريرة والضرر الذي لحق بصورتها في الداخل والخارج ، مع اتضاح الفجوة بينها وبين حماس. لكن لا يتوقع أن يؤدي إلغاء انتخابات السلطة الفلسطينية إلى "ربيع فلسطيني".

للحظة بدا أن الوضع مختلف هذه المرة. بعد عقد ونصف من المحاولات لإجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية انتهت جميعها بفشل ذريع ، بدا أن الجهود التي بُذلت في الأشهر الستة الماضية ستؤتي ثمارها بالفعل. ظهرت أدلة على ذلك في الأشهر الأخيرة في شكل اتخاذ خطوات لم نشهدها منذ انتخابات 2006: تحديد المواعيد النهائية لجميع الحملات الانتخابية (أولها للبرلمان الفلسطيني في 22 مايو) ، وتجميع سجل الناخبين ، وتجميع القوائم. من المرشحين نيابة عن الهيئات السياسية.

لكن في الأسابيع الأخيرة ، سرت شائعات بين العديد من الفلسطينيين مفادها أن "حلقة الانتخابات" هذه المرة ستنتهي سدى. على هذه الخلفية ، هناك تلميحات متزايدة من السلطة الفلسطينية بشأن إمكانية التفكير في تأجيل أو تجميد الانتخابات في ضوء الخلاف الإسرائيلي على اجرائها في القدس الشرقية كما كان في الماضي. ويرافق ذلك جهد السلطة الفلسطينية لممارسة ضغوط دولية على "إسرائيل" لرفع دعوى قضائية في موضوع القدس ، وحملة شعبية واعلامية تهدف إلى تمهيد الطريق لانسحاب محتمل من الانتخابات.

يتعامل معظم الفلسطينيين مع هذه المحاولة بسخرية على أنها ذريعة للسماح بإسقاط محترم على ما يبدو عن شجرة الانتخابات. الدافع وراء التراجع المحتمل واضح: فتحالتي ظهرت في مستوى الحضيض العميق ، مقسم بين ثلاث قوائم معادية لبعضها البعض وتعاني من صورة سيئة في نظر الجمهور.

حماس ، من ناحية أخرى ، تظهر الوحدة والدافع الكبير لجني إنجاز يتقدم نحو هدفها المنشود - قيادة النظام الفلسطيني بأكمله. على هذه الخلفية ، يثار لدى السلطة الفلسطينية القلق بشأن إعادة تكرار هزيمة عام 2006 في مراكز الاقتراع لصالح حماس والتي انتهت بسيطرة الحركة على قطاع غزة وطرد السلطة الفلسطينية من المنطقة في صيف عام 2007.

في هذا الوقت من الصعب تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستجرى بالفعل. ومع ذلك ، يبدو أن أبو مازن يمكن أن يُتوج الخاسر الأكبر فيها: فقد دفعت السلطة الفلسطينية ثمناً باهظاً للصراعات الداخلية المريرة والضرر لصورتها في الداخل والخارج بينما تتوضح الفجوة بينها وبين حماس ، ومن المرجح أن يتم تصويره على أنه أحبط خطوة استراتيجية كان من المفترض أن تؤدي إلى الوحدة الوطنية ودمقرطة الساحة السياسية الفلسطينية.

إذا تم الإعلان عن تأجيل الانتخابات قريباً ، فمن المحتمل ألا يواجه أبو مازن عواقب وخيمة بشكل خاص. الجمهور منذ البداية يظهر عدم الثقة تجاهه ، ولا يقدر أن الانتخابات ستجرى بالفعل ، وبالتالي لا يتوقع أيضًا أن يصبر على سقوط حاد في التوقعات. وهكذا يبدو من المرجح أن تستخدم حماس لغة قاسية ضد أبو مازن وستحاول حتى الترويج لاحتجاج عام ضد السلطة الفلسطينية.

لكن نطاق عمل الحركة ونفوذها في الضفة الغربية محدود للغاية ، ومن غير المرجح أن تنجح في إثارة "ربيع فلسطيني".علاوة على ذلك ، فإن النظام الدولي ، بما في ذلك الولايات المتحدة والعالم العربي ، لديه أيضًا مصلحة محدودة في انتخابات السلطة الفلسطينية ، ويعبر إلى حد كبير عن الصعداء لإلغاء خطوة كان من الممكن أن تكون لصالح معسكر الإخوان المسلمون في المنطقة.

ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون إلغاء الانتخابات ، الذي تعتبره "إسرائيل" أيضًا خطوة استراتيجية خطيرة ، مطمئنًا.تعكس الخطوة الحالية رمالاً عميقة في السلطة الفلسطينية وهي علامة تحذير من التهديدات التي قد تندلع في المستقبل. إلى جانب الفجوة الكبيرة بين فتح وحماس ، يوضح سلوك السلطة الفلسطينية بعض المشكلات الأساسية.

عدم وجود استراتيجية واضحة ، وعملية اتخاذ قرار منظمة ، والتوافق بين الأهداف المخطط لها والواقع الفعلي ، وعدم وجود عناصر موازنة إلى جانب أبو مازن يمكنها منع "الحوادث التاريخية" الصادمة مثل تلك التي كان مسؤولاً عنها في الماضي والتي ربما تتطور الآن. كل هذا يزيد من حدة القلق بشأن السيناريوهات التي قد تتطور في "اليوم التالي" لأبو مازن ، عندما يتعين على السلطة الفلسطينية أن تظهر قوتها وحكمها وتماسكها في مواجهة التحديات المعقدة في الداخل والخارج.

يشغل الدكتور مايكل ميلشتاين منصب رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب وباحث أول في معهد السياسات والاستراتيجيات في مركز الأبحاث الدولي في هرتسليا.